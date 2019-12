У Ризі пройшов різдвяний концерт дитячого колективу з Тернополя

Дитячий колектив Тернопільської Народної хорової капели «Зоринка» приїхав зі святковим концертом на святкування Різдва в гості до Парафії УГКЦ в Ризі.

Дитячий колектив Тернопільської Народної хорової капели «Зоринка» під керівництвом диригента Анжели Доскоч виступив зі святковим концертом у ризькій Парафії УКГЦ на запрошення її настоятеля отця Романа Сапужака.

Концерт пройшов у католицькому кафедральному соборі Св. Єкаба.

Тернопільський колектив виконав колядки, всесвітньо відомий "Щедрик" Миколи Леонтовича, інші музичні твори на різдвяну тематику.

На заході, серед інших, був присутній Посол України в Латвії Олександр Міщенко, який привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим, новорічними святами та побажав гостям, колективу з Тернополя нових творчих успіхів.

Кафедральний Собор Св. Єкаба – один з найстаріших храмів Риги. Перша згадка про нього відноситься до 1225 року. Довгий час собор належав лютеранській громаді. В 1923 році був повернутий Католицькій церкві Латвії.

Фото, відео: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook