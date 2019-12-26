У Ризі пройшов різдвяний концерт дитячого колективу з Тернополя
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Дитячий колектив Тернопільської Народної хорової капели «Зоринка» під керівництвом диригента Анжели Доскоч виступив зі святковим концертом у ризькій Парафії УКГЦ на запрошення її настоятеля отця Романа Сапужака.
Концерт пройшов у католицькому кафедральному соборі Св. Єкаба.
Тернопільський колектив виконав колядки, всесвітньо відомий "Щедрик" Миколи Леонтовича, інші музичні твори на різдвяну тематику.
На заході, серед інших, був присутній Посол України в Латвії Олександр Міщенко, який привітав усіх присутніх з Різдвом Христовим, новорічними святами та побажав гостям, колективу з Тернополя нових творчих успіхів.
Кафедральний Собор Св. Єкаба – один з найстаріших храмів Риги. Перша згадка про нього відноситься до 1225 року. Довгий час собор належав лютеранській громаді. В 1923 році був повернутий Католицькій церкві Латвії.
Фото, відео: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook