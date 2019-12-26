Посол Кулініч подякував українцям Австралії за допомогу та підтримку України
Про це йдеться у привітанні, розміщеному на сайті Посольства України в Австралії у Facebook.
"Дорогі українці Австралії! Добігає кінця 2019 рік. Цей рік був багатим на важливі події як у житті української громади Австралії, так і України в цілому. Я дякую вам за те, що ви завжди залишалися українцями, що завжди були поруч, коли Україна потребувала вашої підтримки і допомоги. Ви писали листи до урядовців, ви передавали допомогу на підтримку українського війська, ви допомагали нам поширювати правду про події в Україні, сприяли презентації культурних традицій та організації експертних дискусій", - зазначив Посол.
Він додав, що "щасливий, що цього року ми змогли провести багато спільних заходів, в тому числі за підтримки з боку Української держави".
"Вірю, що ви відчуваєте налаштованість Посольства України та Української держави в цілому підтримувати вас, прислухатися до ваших порад, розвивати та ефективно використовувати потенціал закордонного українства", - зазначив керівник українського диппредставництва.
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"Святкове привітання Надзвичайного і Повноважного посла України в Австралії Миколи Кулініча
Дорогі українці Австралії!
Добігає кінця 2019 рік. Цей рік був багатим на важливі події як у житті української громади Австралії, так і України в цілому.
Я дякую вам за те, що ви завжди залишалися українцями, що завжди були поруч, коли Україна потребувала вашої підтримки і допомоги.
Ви писали листи до урядовців, ви передавали допомогу на підтримку українського війська, ви допомагали нам поширювати правду про події в Україні, сприяли презентації культурних традицій та організації експертних дискусій.
Я щасливий, що цього року ми змогли провести багато спільних заходів, в тому числі за підтримки з боку Української держави.
Вірю, що ви відчуваєте налаштованість Посольства України та Української держави в цілому підтримувати вас, прислухатися до ваших порад, розвивати та ефективно використовувати потенціал закордонного українства.
Тому напередодні великих свят хотів я хотів би побажати всім нам більше добрих новин з України, єдності і взаєморозуміння, сили і наснаги зробити ще більше для миру і спокою, розвитку і процвітання рідних земель.
Хай Бог посилає віру, силу і натхнення усім поколінням українців Австралії.
Нехай Новий рік принесе здоров'я і надію у кожну українську австралійську родину.
З Новим роком! Веселого Різдва!"
Фото: Укрінформ, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia