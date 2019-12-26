В Союзі українок Америки привітали Єльченка з призначенням послом України в США

В Союзі українок Америки (СУА) привітали новопризначеного посла у США Володимира Єльченка.

Про це йдеться на сторінці СУА в Facebook.

«Високоповажаний Пане Єльченко! Управа Союзу українок Америки щиро вітає Вас з призначенням на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США. СУА складає щиросердечну подяку за Вашу довголітню дипломатичну працю для українського народу і бажає Вам з нагоди призначення на нову посаду такої ж сили духу і енергії, які неодмінно були всі ці роки з Вами, козацького здоров’я, добра, милости Божої та Господнього Благословення в усіх Ваших справах», - зазначається у привітанні від імені голови СУА Маріянни Заяць.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 грудня призначив Володимира Єльченка послом України в США.