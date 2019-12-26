У Бухаресті відзначили 30-річчя Союзу українців Румунії

Заходи, присвячені 30-річчю від заснування Союзу українців Румунії (СУР), відбулися днями в Бухаресті.

Про це повідомляється на сторінці СУР у Facebook.

Як зазначається, у першій частині події Союз українців Румунії з нагоди ювілею привітали офіційні посадові особи, представники румунського парламенту, уряду, Міністерства культури, Міністерства національної освіти Румунії, Посольства України в Румунії, Українського православного вікаріату, Європейського конгресу українців, Всесвітньої координаційної ради України, представники обласних державних адміністрацій України, українських організацій Республіки Молдова та Греції.

Були також зачитані вітальні листи від президента Світового конгресу українців Павла Грода та від ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

У заході взяли участь засновники СУР, члени проводу СУР, редактори, шкільні інспектори, директори, вчителі, студенти, учні, представники української громади, а також гості з Румунії, України, Греції та Республіки Молдова.

Під час круглого столу, організованого з цієї нагоди, члени-засновники Союзу українців Румунії розповіли про те, як був створений СУР, про кроки, які були здійснені та етапи розвитку організації. Хвилиною мовчання була вшанована пам’ять засновників СУР, які покинули цей світ.

У свою чергу, голови повітових філій СУР презентували аспекти діяльності філій, досягнення, але проблеми, з якими вони стикалися протягом часу, а також плани на майбутнє. З нагоди відзначення 30-річчя Союзу українців Румунії були вручені значки.

У другій частині події відбулася концертна програма за участі художніх колективів, танцювальних ансамблів та солістів, які діють при повітових філії Союзу українців Румунії.

Як зазначається у соцмережі, Бухарестська філія Союзу українців Румунії спільно з Посольством України в Румунії організували 19 грудня 2019 року культурно-артистичний захід «Святий Миколай серед дітей». Подія відбулася в рамках важливої для українців Румунії події - 30-річчя від заснування СУР, повідомив у дописі голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста.

У рамках заходу пройшов концерт колядок та пісень про Святого Миколая, в якому виступили учні другого класу Верхньорівнянської середньої школи Марамороського повіту під керівництвом пані Лариси Петрецкі та учні третього класу Негостинської середньої школи Сучавського повіту під керівництвом пані Христини Кідеша.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook