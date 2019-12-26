У Торонто відбувся різдвяний концерт колядок

Українські та англійські колядки представили днями в Торонто на різдвяному концерті.

Про це повідомляється на сторінці Адміністративного комітету Ансамблів осередку Спілки української молоді в Торонто у Facebook.

«У чарівному Old Mill відбувся різдвяний концерт українських та англійських колядок. Концерт, якого чекали і до якого ретельно готувались організатори - хори Спілки Української Молоді осередок Торонто. У хорах співають діти, молодь та люди різних освіт та різних спеціальностей. Але всіх єднає одне - любов до пісні та хорового мистецтва», - йдеться у дописі.

Як зазначається, для участі в концерті, який відбувся в українському культурному центрі, були запрошені відомі в громаді професійні співаки та музиканти, зокрема, жіночий хор «Діброва», чоловічий хор «Прометеус», дитячий хор «Жайвір», молодіжний ансамбль «Пролісок», сімейне тріо Skira, дует Colours Duo, сопрано Мирослава Солов'яненко.

Один з гостей заходу Микола Сварник поділився своїми враженнями від заходу: «Радий, що все вдалось гарно, особливо з дітьми. Щедрик такий був неймовірний - у мене сльози стали! Так що вітаю з черговим успіхом. Я мав good time».

Організатори концерту подякували усім, «хто напрацювався на Славу Божу, на славу пісні та громади».

Член управи Ліґи українців Канади, відділ Торонто, Хав'єр Апонюк Савич у Facebook зазначив: "Кінець року - час для роздумів та підведення підсумків. Радує не тільки те, що я і моя дружина прикладаємо зусиль допомагати нашій громаді у різних галузях, але і те, що бачимо перед собою майбутній ріст громади. Доказом цього був святковий різдвяний концерт".

Фото: Mykola Swarnyk, Javier Aponiuk Sawicz у Facebook

Відео: Solomiyka Salamaszek