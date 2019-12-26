На найвищій вежі Канади заспівали український "Щедрик"

Квартет "Акорд" із Тернополя виконав популярну у всьому світі українську композицію "Щедрик" на найвищій телевізійній вежі Канади.

Відповідне відео розмістив у Facebook "Голос Америки".

"Український "Щедрик" на найвищій вежі Канади CN Tower - виконує тернопільський квартет "Акорд", ідеться в коментарі до відео.

"Щедрик" — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в Україні, а й в усьому світі під назвою "Дзвінка колядка, Колядка дзвонів" (англ. Ukrainian Call Carol, Ukrainian Carol of the Bells). Перша її редакція була написана до 1901–1902 рр., а п'ята аж у 1919-му.

Уперше "Щедрика" виконав хор Київського університету 1916 року, коли композитор працював у Києві, де керував хоровими колективами та викладав у музично-драматичній школі Миколи Лисенка.

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Телевежа CN Tower у Торонто заввишки 553 метри є одним із найупізнаваніших символів Канади. Збудована 1976 року, вона протягом трьох десятиліть була найвищою будівлею на планеті.

Фото: facebook.com/cntower