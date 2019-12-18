Французький собор на Жандарменмаркт у центрі Берліна, де у вівторок дав різдвяний концерт український Хор хлопчиків і юнаків, ледве вмістив усіх гостей, яких було понад 500 осіб.

Навчально-творчий колектив сектору практики Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського подарував гостям відчуття справжнього свята, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Абсолютно святкове відчуття» було і в артистів, поділилася враженнями художній керівник колективу, диригент, заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії, кандидат мистецтвознавства Алла Шейко. За її словами, було також хвилювання: попри те, що колектив виступав у кафедральних соборах і в оперних театрах багатьох європейських столиць, у цій історичній будівлі в центрі Берліна – вперше.

"Трошки було хвилювання, адже не знали, яка тут акустика… Але відчуття чудові, публіка – прекрасна, це найважливіше", - сказала Шейко.

Хор хлопчиків та юнаків з Києва заспівав у центрі Берліна // Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Вона розповіла, що до Берліна та Варшави, де хор побував напередодні на фестивалі, колектив приїхав не у повному складі: з-понад 40 його учасників було 36, адже дехто не зміг поїхати через сесію в вузі, інші – в кінці шкільної чверті. Через це прийшлося відмовитися й від більш широкого європейського турне.

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Концерт у Берліні організувало Посольство України в ФРН.

Його керівник, посол України в ФРН Андрій Мельник у своїй промові перед виступом зазначив, що «колядки є невід'ємною частиною ДНК українців, важливою рисою української ідентичності». Він розповів, як за радянських часів влада намагалися знищити, заборонити Різдво, славлення Христа, співання колядок.

«Але дух різдвяних співів був непереможним», усі намагання заборонити, знищити різдвяні співи, висмикнути українців з європейського культурного простору потерпіли крах, і сьогодні Україна є чи не єдиною країною, де Різдво не тільки святкують двічі - за юліанським і григоріанським календарем, - але й обидва є офіційними святами. А колядки, зазначив Мельник, переживають сьогодні справжній ренесанс. Дипломат також нагадав, адже далеко не всі знають, що одну з найпопулярніших різдвяних пісень Carrol of the Bells, написав український композитор Микола Леонтович у 1906 році. Це наш «Щедрик».

Хор хлопчиків та юнаків заснований у 2001 році. За час його існування став лауреатом багатьох хорових конкурсів та фестивалів в Україні, Польщі, Словаччині, Бельгії. Важливим напрямом діяльності колективу є участь у міжнародних конкурсах духовної музики. Колектив є учасником фестивалів Національної спілки композиторів України, телевізійних проєктів Національної радіокомпанії України, масштабних мистецьких проєктів.

Спільно із Заслуженим академічним симфонічним оркестром Національної радіокомпанії України здійснює фондові записи на Українському радіо.