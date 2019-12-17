Дві українки здобули найпрестижнішу світову нагороду медсестер

Українським медсестрам Валентині Басовій та Наталії Яковлевій присудили найпрестижнішу світову нагороду медичних сестер - медаль імені Флоренс Найтінгейл.

Урочисте нагородження пройшло у Колонній залі КМДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми зібралися з нагоди вручення Медалі імені Флоренс Найтінгейл двом медичним сестрам Товариства Червоного Хреста України...У 2019 році медаль була присуджена медичним сестрам Валентині Степанівні Басовій з міста Запоріжжя та Наталії Миколаївні Яковлевій зі смт Станиця Луганська - за непересічну хоробрість при наданні допомоги під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій", - зазначила під час урочистого нагородження менеджер з комунікацій Товариства Червоного Хреста України Марія Єрьоменко.

Як повідомлялося, за період до 2018 року в Україні медаллю імені Флоренс Найтінгейл були нагороджені 23 медичні сестри.

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Медаль імені Флоренс Найтінгейл вручається раз на 2 роки п'ятдесятьом медичним сестрам з усього світу. Це жіноча нагорода, призначена для дипломованих медичних сестер і добровільних санітарок, які беруть активну участь у діяльності товариств Червоного Хреста й Червоного Півмісяця або з інших організацій, які надають медичну допомогу.

Цією медаллю нагороджуються жінки, що відзначилися під час війни і у мирний час хоробрістю й винятковою відданістю пораненим, хворим, людям з інвалідністю або тим, чиє здоров'я було під загрозою.

Фото: uatv.ua