Учасниця АТО Ольга Бенда отримала в Берліні медаль за боротьбу за права людини

Учасниця АТО Ольга Бенда отримала в Берліні медаль імені доктора Райнера Гільдебрандта, нагороду в галузі захисту прав людини.

Вручення відбулося в берлінському Музеї муру на знаменитому Checkpoint Charlie, колишньому переході між двома частинами Берліна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ольга стала першою людиною з України, яка отримала цю нагороду", - розповіла Олександра Гільдебрандт, директорка музею та засновниця медалі, названої ім’ям її чоловіка, засновника музею та борця за права людини Райнера Гільдебрандта, який відсвяткував би 14 грудня свій 105 день народження.

Ольга Бенда отримала медаль імені доктора Райнера Гільдебрандта у Берліні/ Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

За словами Гільдебрандт, колишньої українки, вона була настільки вражена історією Ольги Бенди, про яку прочитала в книжці "Дівчата зрізають коси", що не могла спати.

"Треба мати таку силу, так хотіти свободи для Вітчизни, так любити, щоби наважитися на такий крок! Ольга – сильна жінка, добра, світла - чудова. Хочу, щоб всі були такими, з неї можна брати приклад!", - сказала Гільдебрандт.

"У 2014 почалася російська військова агресія в Україні. Напад на українські території став одночасно нападом на принципи демократії, свободи, міжнародний порядок, який базується на цінностях. Бенда на стала відвертатися, коли її Батьківщині загрожували, загрожували її суверенітету, незалежності українського народу. Вона пішла боротися з цінності всіма своїми силами. Вона своєю мужньою участю зробила внесок у те, щоби щось протиставити агресору та систематичним порушенням прав людини. Вона заплатила за це високу ціну, але на відступила під важким ударом, знайшла нову мужність і мотивує інші жертви, підтримує їх своїм оптимізмом", - сказав депутат Бундестагу Кай Вегнер.

Його колега, німецький депутат Крістіан Шмідт зі свого боку зазначив, що відповідальність європейців, особливо німців, зробити так, щоб у Європі не було більше агресії . "Будь то узурпація Криму чи насильницька узурпація Луганська і Донецька - такого не повинно бути. Територіальний суверенітет України має бути відновлений", - заявив політик.

У розмові з кореспондентом Укрінформу Бенда сказала, що дуже схвильована, адже до цього отримувала не так багато нагород, хоча була відзнака за участь в АТО від Президента. Та перемогла в фотоконкурсі "Міс мілітарі фентазі 2018", коли вже служила в військкоматі, після ампутації ноги. А ще була медаль за участь у марафоні, який Бенда долала вже з протезом. Восени цього року Бенда стала єдиною дівчиною з 42 тисяч учасників, яка бігла Марафон морської піхоти США з протезом на нозі.

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Бенда в складі 72-й окремої механізованої бригади у жовтні 2016 року розпочала службу в Авдіївці. Була кухаркою. 14 травня 2017-го під час обстрілу була поранена. Врятувати ліву ногу дівчині лікарі не змогли.

Разом з Ольгою медаль отримав колишній член американської бригади в Берліні Денні Л'юїс Варрвік. Солдат армії США охороняв саме пункт переходу Чекпойнт Чарлі, кордон між Західним і Східним Берліном, на якому стоїть Музей муру.

Директорка музею заснувала медаль імені свого покійного чоловіка, німецького історика і публіциста, учасника антифашистського руху Опору, одного з засновників Бойової групи проти нелюдськості доктора Райнера Гільдебрандта в 2004 році. Нагорода вручається практично кожного року між 10 і 14 грудня, на День прав людини. Лауреатами її ставали президент німецького Червоного Хреста, колишній міністр МВС ФРН, прем'єр Ізраїлю Іцхак Рабін, Йоко Оно, дружина Хосні Мубарака Сюзанне, китайські і кубинські активісти, засуджені в своїх країнах, генерал Люсіус Клей, який очолював адміністрацію американської зони окупації післявоєнної Німеччині, вважається засновником берлінського повітряного мосту. Дехто з цих людей посмертно.