В ОП презентували ідею Національного альянсу волонтерів
Про це повідомляє пресслужба Президента.
«У зустрічі взяли участь представники волонтерського руху зі всієї України, зокрема військові волонтери, волонтери, які опікуються проблемами дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, самотніх літніх людей, освітніми та екологічними питаннями тощо», - йдеться в повідомленні.
Радник заступника керівника ОП Максим Кречетов наголосив, що НАВ складатиметься з багатьох секцій – за напрямами діяльності.
«Кожна секція займатиметься своїми справами та запрошуватиме на цей майданчик для співпраці представників центральних органів влади, народних депутатів і всіх, від кого залежить розв’язання тієї чи іншої проблеми», – сказав Кречетов.
Координатором НАВ обрано волонтера Наталію Пушкарьову, секретарем – волонтера-парамедика Ольгу Башей.
Пушкарьова окреслила основні проблеми, з якими стикаються волонтери. Зокрема, це відсутність єдиної системи інформаційного обміну щодо ситуацій, які потребують волонтерської допомоги, рамкове законодавство, що не підкріплене нормативно-правовими актами належним чином.
«Інколи законодавство навіть перешкоджає волонтерам у здійсненні їхньої діяльності», – наголосила Пушкарьова.
За її словами, необхідно створити комунікаційний координаційний центр волонтерських організацій, які працюють у різних напрямах.
«Метою створення Національного альянсу волонтерів є координація волонтерських ініціатив, спрямованих на прискорення реформ і вирішення актуальних проблем в усіх сферах суспільного життя, популяризація волонтерства в Україні, внесення змін до чинного законодавства та підвищення суспільного статусу волонтера», – наголосила координатор НАВ.
Основні завдання НАВ – координація з державними органами, створення робочих груп за актуальними проблемними напрямами, підготовка проєктів пропозицій Президенту як голові Альянсу, моніторинг та аналіз ефективності реалізації волонтерських ініціатив, удосконалення законодавства у сфері розвитку та популяризації волонтерського руху.
Учасники засідання домовились опрацювати найбільш актуальні проблеми волонтерського руху. Для цього будуть створені відповідні тематичні сектори.
До Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, мають бути презентовані перші результати роботи НАВ.