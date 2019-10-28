В ОП презентували ідею Національного альянсу волонтерів

В Офісі глави держави відбулася зустріч, присвячена презентації ідеї Національного альянсу волонтерів (НАВ) при Президентові України.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

«У зустрічі взяли участь представники волонтерського руху зі всієї України, зокрема військові волонтери, волонтери, які опікуються проблемами дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, самотніх літніх людей, освітніми та екологічними питаннями тощо», - йдеться в повідомленні.

Радник заступника керівника ОП Максим Кречетов наголосив, що НАВ складатиметься з багатьох секцій – за напрямами діяльності.

«Кожна секція займатиметься своїми справами та запрошуватиме на цей майданчик для співпраці представників центральних органів влади, народних депутатів і всіх, від кого залежить розв’язання тієї чи іншої проблеми», – сказав Кречетов.

Читайте також: В ОП обговорили законопроєкт про соціальні гарантії добровольцям

Координатором НАВ обрано волонтера Наталію Пушкарьову, секретарем – волонтера-парамедика Ольгу Башей.

Пушкарьова окреслила основні проблеми, з якими стикаються волонтери. Зокрема, це відсутність єдиної системи інформаційного обміну щодо ситуацій, які потребують волонтерської допомоги, рамкове законодавство, що не підкріплене нормативно-правовими актами належним чином.

«Інколи законодавство навіть перешкоджає волонтерам у здійсненні їхньої діяльності», – наголосила Пушкарьова.

За її словами, необхідно створити комунікаційний координаційний центр волонтерських організацій, які працюють у різних напрямах.

«Метою створення Національного альянсу волонтерів є координація волонтерських ініціатив, спрямованих на прискорення реформ і вирішення актуальних проблем в усіх сферах суспільного життя, популяризація волонтерства в Україні, внесення змін до чинного законодавства та підвищення суспільного статусу волонтера», – наголосила координатор НАВ.

Основні завдання НАВ – координація з державними органами, створення робочих груп за актуальними проблемними напрямами, підготовка проєктів пропозицій Президенту як голові Альянсу, моніторинг та аналіз ефективності реалізації волонтерських ініціатив, удосконалення законодавства у сфері розвитку та популяризації волонтерського руху.

Читайте також: Волонтери доставлятимуть кров у медзаклади Києва на мотоциклах

Учасники засідання домовились опрацювати найбільш актуальні проблеми волонтерського руху. Для цього будуть створені відповідні тематичні сектори.

До Міжнародного дня волонтера, який відзначається 5 грудня, мають бути презентовані перші результати роботи НАВ.