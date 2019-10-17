Волонтери доставлятимуть кров у медзаклади Києва на мотоциклах

Компоненти крові у заклади охорони здоров'я Києва доправлятимуть волонтери ГО «Moto».

Відповідний договір про співпрацю КМДА підписала з КНП «Київський міський центр крові», повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні можна вважати стартом спільного проєкту між Центром крові та волонтерами повною мірою. Його реалізація дозволить своєчасно та якісно забезпечувати пацієнтів міста Києва компонентами крові. Це чудова ініціатива, результатом реалізації якої стануть врятовані життя», – підкреслив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Кров у медзаклади Києва доставлятимуть волонтери на мотоциклах / Фото: Офіційний портал Києва

За його словами, волонтери на добровільних засадах здійснюватимуть доставку крові у медзаклади, які того потребують негайно.

«Усе досить просто працює: учасники процесу підключені до спеціального мобільного додатку, завдяки якому вони дізнаватимуться про необхідність доставки крові у ту чи іншу лікарню. Той, хто буде територіально найближче до Центру крові, і стане перевізником», – пояснив Поворозник.

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Він зауважив, що попередньо фахівці КНП «Київський міський центр крові» спільно з представниками ГО «MotoHelp» розробили план валідації та провели два тестові заїзди на чотирьох різних моделях мотоциклів.

«Результати валідації показали, що доставка компонентів крові у такий спосіб абсолютно безпечна для збереження якості компонентів крові та й набагато швидша, ніж звичайна доставка автомобілем», – зазначив Поворозник.

«BLOOD BIKE» – це мотоцикл, який використовується для транспортування компонентів крові у невідкладних випадках між закладами охорони здоров’я та центром крові.

У Великій Британії та Ірландії мережа громадських організацій, членами яких є волонтери, надає логістичні послуги з доставки компонентів крові на мотоциклах у співпраці з місцевими закладами охорони здоров’я. Уперше така громадська організація була створена в 1962 році в Англії, а загальнонаціональна асоціація байкерів крові була створена у 2008 році для просування професійних стандартів для всіх членів асоціації. Наразі вони об’єднані в Національну асоціацію байкерів крові (NABB).