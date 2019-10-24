Українці найбільше довіряють волонтерам, Зеленському та армії

У поствиборчий період зросла довіра до більшості інституцій, у тому числі й до центральних органів влади: Президента, уряду та парламенту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 19-22 жовтня 2019 року.

"Найбільше сьогодні довіряють волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), Президенту України (66%) та армії (65%). Також високий рівень довіри має церква (56%)", - йдеться в повідомленні.

При цьому громадським організаціям довіряють 48% респондентів, міським або сільським головам - 47%, Національній гвардії - 46%, уряду - 45%, Верховній Раді - 44%, місцевим ЗМІ - 43%, загальнонаціональним ЗМІ - 42%, Службі безпеки України - 38%, обласним державним адміністраціям - 32%.

Іншим інституціям швидше не довіряють, аніж довіряють, зазначають соціологи. Так, поліції не довіряють 49%, довіряють – 31%, прикордонній службі – 41% та 23% відповідно, Державному бюро розслідувань – 41% та 23%, податковим органам - 50% та 20%, митним органам – 51% та 19%, НАБУ – 49% та 17%, Національному агентству з питань запобігання корупції – 48% та 15%.

Результати опитування також засвідчили, що найбільше українці не довіряють органам прокуратури (62%) та судам (66%). Довіряють їм лише 14-15%.

Загалом було опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старше шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

Фото: прес-служба Президента