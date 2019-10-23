Понад 42% українців повністю довіряють Президенту — КМІС

Президентові України повністю довіряють 42,8% опитаних українців.

Такі дані наведені в дослідженні “Думки та погляди населення України: вересень 2019 року” Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого були представлені 23 жовтня під час стратегічної сесії з планування парламентських комунікацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на запитання про те, наскільки респонденти довіряють чи не довіряють певним соціальним інституціям, 42,8% із них відповіли, що повністю довіряють Президенту України, 37,6% — що скоріше довіряють главі держави, і водночас 4,5% обрали варіант “зовсім не довіряю”. При цьому 7,4% опитаних не змогли відповісти на поставлене запитання.

Водночас 19,3% українців, за даними КМІСу, повністю довіряють Кабінету міністрів України (31,8% — скоріше довіряють) проти 9,2%, які зовсім не довіряють. Також у рамках дослідження 15,1% респондентів зазначили, що повністю довіряють Верховній Раді (31,9% відповіли: “Скоріше довіряю), тоді як 12,5% сказали, що зовсім не довіряють парламенту. При цьому варіант “важко відповісти” обрали 24,5 респондентів стосовно питання про довіру уряду та 22,4% — щодо ВР.

Окрім того, результати опитування засвідчують, що 11,9% українців повністю довіряють політичним партіям, а 11,1% — громадським організаціям.

Найменше ж респонденти довіряють засобам масової інформації та судам — 8,3% і 5,6% відповідно, причому 41,7% українців заявили, що зовсім не довіряють судам.

30,4% опитаних також обрали варіант відповіді “скоріше довіряю” в контексті рівня довіри до ЗМІ, і 30,4% — стосовно ГО.

Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження “Думки та погляди населення України: вересень 2019 року” з 27 серпня по 23 вересня 2019 року. Опитування охопило 110 населених пунктів у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. У результаті польового етапу дослідження, який тривав упродовж 8-20 вересня, було зібрано 2035 анкет.