Лише 11% українців можуть відрізнити справжні новини від фейків

В Україні лише 11% громадян можуть правильно відрізнити правдиві новини від дезінформації.

Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році", презентовані 22 жовтня в Укрінформі.

"Близько 80% глядачів і читачів говорять, що обізнані про замовні матеріали в медіа, більш відомі як "джинса". Респонденти також відзначають, що вони вміють відрізнити такі матеріали. Так, із 74% тих, хто знають про існування "джинси", 68% говорять (самооцінка), що знають, як відрізнити замовний матеріал - це на 12% більше, ніж той самий показник у 2018 році", - йдеться в дослідженні.

Водночас у рамках опитування цьогоріч респонденти в деяких регіонах України пройшли тест на медіаграмотність, а саме: тестування на їхню реальну здатність відрізнити справжні новини від дезінформації.

"Результати цього тексту показали, що лише 11% респондентів змогли правильно визначити різницю між справжньою та неправдивою інформацією серед трьох поданих новин, тоді як у середньому 10% не змогли навіть спробувати відповісти", - акцентують аналітики.

Разом із тим дві третини респондентів змогли правильно визначити лише один із трьох варіантів.

Дослідження провела компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження - вивчити звички українців, які стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. Протягом червня-липня 2019 року представники InMind опитали 4056 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.