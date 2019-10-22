Довіра українців до ЗМІ за рік знизилася на 11%

Довіра українців до всіх традиційних медіа знизилася на 11% у порівнянні з 2018 роком.

Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році" презентовані 22 жовтня в Укрінформі.

"У 2019 році українці стали набагато менше довіряти ЗМІ - довіра до всіх традиційних медіа впала на 11% у порівнянні з 2018 роком. Довіра коливається між 19% до загальнонаціональної преси, 22% - до місцевого радіо та 49% - до загальнонаціональних телеканалів", - йдеться в дослідженні.

Водночас, за даними USAID-Internews, загальнонаціональним інтернет-медіа довіряє 51% респондентів, що є найвищим показником цьогоріч.

Загалом опитування показало, що від 2015 року частка українських інтернет-користувачів зросла на 14%: тепер онлайн присутні 85% українців.

При цьому дослідники звернули увагу на те, що 68% респондентів використовує соціальні мережі для отримання новин. Цей показник на 15% у порівнянні з даними 2018 року (53%).

"Популярність і охоплення аудиторії телеканалами знизився до 66% в порівнянні з 77% минулого року. Ці дані підтверджують, що традиційні медіа невпинно трансформуються в цифру, що також є глобальним трендом у медіа-індустрії", - уточнюється в опитуванні.

Дослідження проводила компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження - вивчити звички українців, які стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. Протягом червня-липня 2019 року представники InMind опитали 4056 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.