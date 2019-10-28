В ОП обговорили законопроєкт про соціальні гарантії добровольцям

В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань добровольців, де учасники обговорили законопроєкт № 2045-1.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань добровольців – учасників бойових дій на сході України. У ньому взяли участь представники добровольчого руху, волонтери та народні депутати. Учасники обговорили законопроєкт № 2045-1 стосовно надання статусу та соціальних гарантій добровольцям – учасникам АТО та ООС", - йдеться у повідомленні.

Заступник керівника ОП Анна Коваленко наголосила, що Глава держави визначив цей законопроєкт для розгляду Верховною Радою як невідкладний.

Коваленко також повідомила, що ведеться робота над законопроєктом про статус військових капеланів. Крім того, готуються проєкти законів про центри територіального комплектування та про соціальну підтримку резервістів.

У свою чергу Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зазначила, що цей документ підписано представниками трьох фракцій парламенту – «Слуга Народу», «Голос» та «Батьківщина».

«Законопроєкт визнає добровольців і волонтерів і впроваджує механізм, відповідно до якого людям, котрі захистили наш кордон у 2014 році та на початку 2015-го, надається статус учасників бойових дій», – зазначила Третьякова.

За її словами, до Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів надійшли пропозиції ветеранських і волонтерських організацій щодо законопроєкту про статус добровольців.

Законопроєкт планується розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради 29 жовтня.

Крім того, учасники засідання розглянули організаційне питання. Секретарем робочої групи обрано добровольця та правозахисника Катерину Котлярову.