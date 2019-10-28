Аваков відвідав навчальний полігон "Азов"

МВС підтримує бойові професійні підрозділи, які захищають незалежність та територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС у Facebook.

«МВС підтримує бойові професійні підрозділи, які захищають незалежність та територіальну цілісність України», - сказав Аваков.

Очільник МВС також відвідав базу навчального полігону «Азов», де проводять заняття із бойової стрільби та наступальних дій.

Полігон знаходиться біля населеного пункту Новопетрівка та включає базовий табір, який здатний розмістити до 300 чоловік особового складу та військове стрільбище, яке придатне для проведення вогневих занять з практичною стрільбою з усіх наявних сил та засобів озброєння НГУ, включаючи танки та артилерію.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник глави Національної поліції Вадим Троян заявив, що поліція нікого не “виселятиме” із Золотого-4, включаючи й представників Нацкорпусу. За словами Трояна, ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4 на Луганщині, де відбувається розведення військ.

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26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.