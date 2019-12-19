Українського "Лускунчика" представили хорватській публіці
Про це повідомляє Посольство України в Хорватії у Facebook.
"10-17 грудня артисти Українського класичного балету (Ukrainian Classical Ballet) успішно представили хорватській публіці виставу-феєрію "Лускунчик" в рамках гастрольного туру містами Дубровник, Задар та Загреб", - йдеться у дописі.
У Посольстві з приємністю відзначили великий інтерес хорватської аудиторії до українського класичного балету: вистави загалом відвідало близько 8500 глядачів.
Як зазначається, захід було організовано компанією ARTentainment за сприяння Посольства України.
В українському диппредставництві висловили вдячність ARTentainment та артистам Українського класичного балету за професійну роботу та чудовий передріздвяний настрій.
Фото: сторінки Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog у Facebook
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