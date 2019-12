Українського "Лускунчика" представили хорватській публіці

У Хорватії відбулися успішні гастролі артистів Українського класичного балету (Ukrainian Classical Ballet), під час яких було представлено виставу "Лускунчик".

Про це повідомляє Посольство України в Хорватії у Facebook.

"10-17 грудня артисти Українського класичного балету (Ukrainian Classical Ballet) успішно представили хорватській публіці виставу-феєрію "Лускунчик" в рамках гастрольного туру містами Дубровник, Задар та Загреб", - йдеться у дописі.

У Посольстві з приємністю відзначили великий інтерес хорватської аудиторії до українського класичного балету: вистави загалом відвідало близько 8500 глядачів.

Як зазначається, захід було організовано компанією ARTentainment за сприяння Посольства України.

В українському диппредставництві висловили вдячність ARTentainment та артистам Українського класичного балету за професійну роботу та чудовий передріздвяний настрій.

Фото: сторінки Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog у Facebook

Відео: Arsenal Zadar