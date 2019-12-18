У Польщі планують створити український культурний центр і бібліотеку

Центр української культури “Східний дім” та українську бібліотеку планується створити у Польщі.

Про це йшлося під час українсько-польської історичної дискусії, що відбулася у вівторок у Варшаві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, “Східний дім” планується розмістити у довоєнному маєтку сім’ї Пшевлоцьких у містечку Морди Мазовецького воєводства.

“Є загальна згода на створення такого осередку. І цей проєкт може отримати підтримку від багатьох організацій та окремих осіб”, - заявив власник маєтку Міхал Пшевлоцький.

Він повідомив, що вже розпочалися ремонтні роботи, а кілька днів тому зареєстровано фундацію “Східний дім”.

Як пояснив голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима, центр планується створити за західним зразком, “щоб туди могли приїжджати науковці, історики, дослідники, які могли б там упродовж певного часу мешкати, працювати та харчуватися”.

За його словами, ідея створення українського архіву, української бібліотеки та місця для ведення наукової роботи давно назріла, адже зараз різні українські видання й архіви зберігаються у багатьох місцях у Польщі, зокрема у приватних руках, дуже часто – у не пристосованих для цього умовах.

Голова польської центру “KARTA” Збігнєв Глуза, який співпрацює у створенні “Східного дому”, заявив, що будівля має площу 4 тис. кв. м і 10 га парку.

За його словами, до моменту завершення ремонту “Східного дому”, який триватиме кілька років, український архів та українську бібліотеку буде розміщено неподалік, у “палаці у Корчеві” - давньому маєтку Островських.

Книгозбірню відкриють уже у травні наступного року. Центр східних досліджень Польщі вже пообіцяв передати бібліотеці власну добірку української преси з початку 90-х років.

Глуза зазначив, що організатори вирішили приурочити відкриття української бібліотеки до 8 травня, коли відзначатиметься 75-річчя завершення Другої світової війни, і 9 травня - до 100-ї річниці польсько-українського параду в Києві.

Він висловив сподівання, що польські державні органи допоможуть у створенні книгозбірні.