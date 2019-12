Сумський державний університет представив Україну на "освітньому Оскарі" в Лондоні

Сумський державний університет (СумДУ) увійшов до фіналу конкурсу проєктів з освітніх технологій Reimagine Education Awards та представив Україну на виставці-конференції у Лондоні.

Про це повідомляється на сайті СумДУ.

"Сумський державний університет став єдиним учасником від України та презентував свою екосистему онлайн-навчання. Журі конкурсу включило проєкт СумДУ у список 15% фіналістів серед понад 1 500 проєктів від технологічних компаній, університетів та інших провайдерів освітніх послуг з 84 країн світу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця подія, яку також називають "освітнім Оскаром", відбулася 9-10 грудня в Конференц-центрі імені Королеви Єлизавети ІІ. Організаторами вже шостий рік поспіль виступають рейтингове агентство QS та Бізнес-школа Уортона Пенсильванського університету.

Виставковий стенд СумДУ мали змогу відвідати більше 650 учасників конференції. Університет демонстрував досвід використання технологій віртуальної та доповненої реальності у своїй екосистемі онлайн- навчання.

Усі бажаючі в Лондоні мали змогу опинитися в одному віртуальному просторі разом із фахівцем, що знаходився в Сумах, і разом вирішити інженерну задачу з коригування режимів роботи установки підготовки природного газу та усунення аварійної ситуації в її роботі.

Окрім цього, представники СумДУ продемонстрували, як використовувати AR/VR у інших галузях знань.

Своїми враженнями поділилася регіональна директорка рейтингового агентства QS Зоя Зайцева. «Чудовий досвід використання віртуальної реальності разом із Сумським державним університетом! Неймовірні технології з безліччю фантастичних застосувань у технічних, класичних, мистецьких, медичних та будь-яких інших освітніх закладах», - зазначила директорка QS.

За словами керівника центру технологій електронного навчання СумДУ Юрія Зубаня, «команда університету довела, що Україна вміє вражати своїм інтелектуальним та технологічним потенціалом, а такі платформи, як Reimagine Education, є гарною нагодою знайти нових партнерів в реалізації амбітних міжнародних проектів».

Зазначається, що 21 грудня у Сумському державному університеті відкриваються лабораторія віртуальної і доповненої реальності “Ulab”, аналогів якої в українських ЗВО наразі не існує, вебінар-студія та відео-студія.

Фото: news.sumdu.edu.ua

Відео: Ulab We Make Your Reality Better!