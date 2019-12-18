Українська школа імені св. Андрія в Сіднеї відзначила своє 50-річчя

Рідна братська школа імені св. Андрія в Сіднеї відзначила днями своє 50-річчя.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Австралії у Facebook.

«Посол України в Австралії Микола Кулініч взяв участь у подвійному святі української сіднейськоі громади - 50-ті Рідної Братської школи імені св. Андрія та 25-річчі священства о.Симона Цькуя», - повідомляється у дописі.

У заході, який відбувся 15 грудня, взяли участь близько 300 осіб, повідомила у соцмережі українська журналістка та відома діячка української діаспори Марічка Галабурда-Чигрин, яка мешкає в Австралії.

Зазначається, що отця пароха Симона Цькуя і Посла України привітали хлібом і сіллю сестри-близнята Софія і Стефанія Мандзій.

Микола Кулініч виголосив вітальне слово учням і вчителям школи.

На сцені перед пишно вбраною ялинкою розмістили ікону св. Андрія, яку написали в українському Дрогобичі й подарували парафії.

Ведучою свята була директорка школи Одарка Брецко.

Під час святкового концерту, зокрема, виступили юні сіднейські бандуристки з гуртка під керівництвом Михайлини Кенсало – Барчинської, відбулися танцювальні виступи.

Учні школи привітали гостей колядками і показали вертеп. На великому екрані впродовж свята демонструвалися світлини, на яких було відображено багаторічну діяльність школи.

Як зазначила Марічка Галабурда-Чигрин, під час свята на адресу школи лунало багато привітань від суспільно-громадських організацій та окремих осіб, було чимало подарунків, грамот і подяк всім, хто підтримував школу.

У своєму дописі журналістка, зокрема, навела текст привітання від Крайової Управи Спілки української молоді (СУМ), яке зачитав вчитель школи Маркіян Стефанишин.

«Крайова Управа Спілки Української Молоді в Австралії вітає парафію Української Греко-Католицької церкви св. Андрія в Сіднеї з нагоди празника та відзначення 50 ліття, Золотого Ювілею, Української Братської Школи. Tакож, Крайова Управа СУМ в Австралії вітає отця пароха, сумівця, капеляна осередок Сіднею, отця Симона Цькуя з нагоди 25-ліття священства. Дякуємо Вам за довголітню працю на ниві Христовій. Парафія св. Андрія і школа є велика частина української єпархії та взагалі все-громадського життя нашого терену, яка сповняє дух Божий і блага для України, для своєї громади, та її дітей. Багато Ваших дітей, завдяки Вашого виховання, стали провідниками, і до нині є провідними діячами в українській громаді в Австралії та зокрема нашої Спілки як по осередках Австралії та у світі», - йдеться у привітанні.

Крім того, свої відеовітання надіслав ліцей №1 імені Івана Франка міста Дрогобича. «Ліцей №1 імені Івана Франка міста Дрогобича щиро вітає наших друзів з австралійського міста Сідней із півстолітнім ювілеєм Братської суботньої школи Святого Андрія. Ми бажаємо дорогій школі – посестрі натхнення, процвітання, творчих здобутків. Нехай Ваші талановиті учні виростають на славу Богові та рідній землі. Віримо, що наша дружба буде продовжуватись та розвиватись. Молимо Бога, щоб завжди тримав у своїй опіці всю Вашу шкільну родину», - зазначалося у привітанні.

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Фото: сторінка Free Thought / Вільна Думка у Facebook