Українська школа імені св. Андрія в Сіднеї відзначила своє 50-річчя
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Австралії у Facebook.
«Посол України в Австралії Микола Кулініч взяв участь у подвійному святі української сіднейськоі громади - 50-ті Рідної Братської школи імені св. Андрія та 25-річчі священства о.Симона Цькуя», - повідомляється у дописі.
У заході, який відбувся 15 грудня, взяли участь близько 300 осіб, повідомила у соцмережі українська журналістка та відома діячка української діаспори Марічка Галабурда-Чигрин, яка мешкає в Австралії.
Зазначається, що отця пароха Симона Цькуя і Посла України привітали хлібом і сіллю сестри-близнята Софія і Стефанія Мандзій.
Микола Кулініч виголосив вітальне слово учням і вчителям школи.
На сцені перед пишно вбраною ялинкою розмістили ікону св. Андрія, яку написали в українському Дрогобичі й подарували парафії.
Ведучою свята була директорка школи Одарка Брецко.
Під час святкового концерту, зокрема, виступили юні сіднейські бандуристки з гуртка під керівництвом Михайлини Кенсало – Барчинської, відбулися танцювальні виступи.
Учні школи привітали гостей колядками і показали вертеп. На великому екрані впродовж свята демонструвалися світлини, на яких було відображено багаторічну діяльність школи.
Як зазначила Марічка Галабурда-Чигрин, під час свята на адресу школи лунало багато привітань від суспільно-громадських організацій та окремих осіб, було чимало подарунків, грамот і подяк всім, хто підтримував школу.
У своєму дописі журналістка, зокрема, навела текст привітання від Крайової Управи Спілки української молоді (СУМ), яке зачитав вчитель школи Маркіян Стефанишин.
«Крайова Управа Спілки Української Молоді в Австралії вітає парафію Української Греко-Католицької церкви св. Андрія в Сіднеї з нагоди празника та відзначення 50 ліття, Золотого Ювілею, Української Братської Школи. Tакож, Крайова Управа СУМ в Австралії вітає отця пароха, сумівця, капеляна осередок Сіднею, отця Симона Цькуя з нагоди 25-ліття священства. Дякуємо Вам за довголітню працю на ниві Христовій. Парафія св. Андрія і школа є велика частина української єпархії та взагалі все-громадського життя нашого терену, яка сповняє дух Божий і блага для України, для своєї громади, та її дітей. Багато Ваших дітей, завдяки Вашого виховання, стали провідниками, і до нині є провідними діячами в українській громаді в Австралії та зокрема нашої Спілки як по осередках Австралії та у світі», - йдеться у привітанні.
Крім того, свої відеовітання надіслав ліцей №1 імені Івана Франка міста Дрогобича. «Ліцей №1 імені Івана Франка міста Дрогобича щиро вітає наших друзів з австралійського міста Сідней із півстолітнім ювілеєм Братської суботньої школи Святого Андрія. Ми бажаємо дорогій школі – посестрі натхнення, процвітання, творчих здобутків. Нехай Ваші талановиті учні виростають на славу Богові та рідній землі. Віримо, що наша дружба буде продовжуватись та розвиватись. Молимо Бога, щоб завжди тримав у своїй опіці всю Вашу шкільну родину», - зазначалося у привітанні.
Фото: сторінка Free Thought / Вільна Думка у Facebook