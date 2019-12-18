У Бресті відсвяткували День святого Миколая

Українські дипломати у Бресті привітали вихованців фольклорно-етнографічного гуртка при Брестському державному обласному центрі молодіжної творчості зі святом Святого Миколая.

Про це йдеться на сторінці Консульства України в Бресті в Facebook.

«Традиційно напередодні Дня святого Миколая дипломати Консульства України в Бресті привітали зі святом вихованців фольклорно-етнографічного гуртка при Брестському державному обласному центрі молодіжної творчості», - повідомляється у дописі.

У свою чергу, вихованці гуртка співали українські пісні, декламували вірші, грали на музичних інструментах, загадували загадки. Відбулися також різноманітні конкурси, під час яких діти нагадали народні традиції, повʼязані з Днем святого Миколая, приходом зими і які широко підтримуються на Поліссі.

Консул України Анатолій Діденко привітав дітей та усіх учасників вечора з Днем святого Миколая, а також з прийдешніми новорічно-різдвяними святами.

За старанність і любов до народної творчості усі діти отримали від Консульства святкові подарунки.

Дипломати також ознайомилися з виставкою кращих робіт юних майстрів Брестської області.

Читайте також: Україна взяла участь у благодійному ярмарку в Делі

Фото: Консульство України в Бресті / Консульства Украіны ў Брэсце у Facebook