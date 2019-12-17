Україна взяла участь у благодійному ярмарку в Делі

У столиці Індії днями відбувся щорічний Міжнародний дипломатичний благодійний ярмарок, в якому традиційно взяла участь Україна.

Про це повідомила у Facebook представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам.

«Свято України відбулося 15 грудня в Делі на дипломатичному благодійному ярмарку, в якому традиційно брали участь Посольство України в Індії та спільнота українців. Наш стенд був знову (вкотре!) найяскравішим, найкрасивішим, живим і веселим. І саме тому це було святом. Дякуємо всім українцям Індії, хто долучився», - написала Марина Акрам.

Вона також подякувала маленькій виконавиці Аріані, яка достойно, красиво, талановито представила Україну запальним танком.

Марина Акрам висловила подяку Посольству України в Індії «за прекрасну організацію, за великі зусилля у підготовці свята, і особливо за залучення до цього заходу українців-діаспорян».

Посол України в Індії Ігор Поліха цього року був серед тих, хто відкрив ярмарок. Про це йдеться у дописі Наталії Поліхи, яким поділилася Марина Акрам.

«Цього року гостей ярмарку зустрічав прапор Украіни. А Посол Украіни в Індії разом з Послом Республіки Корея в Індії та Послом Бангладеш в Індії були почесними гостями, які відкрили 31-й Міжнародний дипломатичний благодійний ярмарок в місті Делі», - зазначила Наталія Поліха.

Традиційно усі зароблені на дипломатичному ярмарку кошти йдуть на благодійність. «Сьогодні ми передали частину виручених на благодійному ярмарку коштів організаторам - DCWA. Ці гроші будуть витрачені на забезпечення діяльності лікарні для малозабезпечених. Іншу частину коштів традиційно передамо на лікування українцям, які потребують допомоги», - повідомила Наталія Поліха у соцмережі.

Фото: Марина Акрам, Nataliia Polikha у Facebook