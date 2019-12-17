Українську молодь Італії запрошують до участі в міжнародному мовно-літературному конкурсі

Генеральне консульство України в Неаполі запрошує українську молодь Італії до участі в Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться на сторінці української консульської установи у Facebook.

«До уваги учнівської та студентської молоді Півдня Італії. За інформацією Міністерства освіти і науки України, з 15 січня до 20 лютого 2020 року проводитиметься Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для учнів та студентів з числа українців, які проживають за межами України», - повідомляється у дописі.

У Генконсульстві зазначили: «Українська молодь за кордоном - обдарована, патріотична та амбіційна. Ми хотіли б, щоб серед переможців конкурсу були учні та студенти консульського округу Генерального консульства України в Неаполі, а саме Півдня Італії. Вболіваємо за майбутніх учасників і бажаємо їм перемоги!».

Бажаючі взяти участь можуть ознайомитися із завданнями для учасників конкурсу для кожної вікової категорії окремо тут.

Переможці визначаються місцевими оргкомітетами Конкурсу при освітніх осередках закордонного українства в державах їх проживання після надходження інформаційного листа.

Роботи переможців разом зі списками, складеними за формою, а також інформацією про проведення конкурсу потрібно надіслати до 27 березня 2020 року на адресу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 214.

Більш детальну інформацію можна отримати за тел. (044) 248 18 13; е-mаil: obdarovani.iitzo@ukr.net.

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Як зазначається на сайті Міністерства освіти і науки України, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковано Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928.

Конкурс проводиться щороку відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 571.

Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і літератури.

Основні завдання конкурсу - виявлення творчо обдарованої молоді та розвиток її потенціалу; виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу; виявлення майбутньої плеяди митців художнього слова.