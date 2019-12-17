В Дженкінтауні демонстрували красу українських національних строїв

Показ українського національного одягу з колекції Віри Наконечної та Василя Найди відбувся днями в Дженкінтауні (штат Пенсильванія, США)

Про це йдеться на сторінці Українсько-американського громадського центру (Ukrainian American Community Center) у Facebook.

«Чудова демонстрація традиційного українського вбрання з різних регіонів Украни відбулася в українській католицькій церкві ім. Архангела Михаїла у Дженкінтауні. Колекція Віри Наконечної та Василя Найди», - повідомляється у дописі.

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