Посол України в Латвії зустрівся з головою Конгресу українців Естонії

Посол України в Латвії Олександр Міщенко і віцепрезидент Свiтового конґресу українців, голова Конгресу українців Естонії Віра Коник обговорили під час зустрічі ряд питань стосовно українських організацій країн Балтії.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Латвії у Facebook.

"Посол України в Латвії Олександр Міщенко провів зустріч з віцепрезидентом Свiтового конґресу українців, головою Конгресу українців Естонії Вірою Коник. У ході зустрічі обговорено нагальну ситуацію в українській громаді Латвії, а також питання взаємодії українських організацій країн Балтії з СКУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окремо було "наголошено на неприйнятності присутності антипатріотичних елементів у складі українських організацій країн Балтії, а також їх деструктивних по відношенню до інших свідомих членів громади дій". Зокрема, у контексті порушення членом "Об’єднання українських товариств Латвії" Леонідом Мухіним законодавства України стосовно відвідання тимчасово окупованих територій України співрозмовники наголосили на неприпустимості подібних дій.

Повідомляється, що було "домовлено про координацію здійснення превентивних заходів з метою недопущення подібних ситуацій у майбутньому".

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook