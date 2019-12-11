Укранці Норвегії привітали МЗС із зимовими святами та розповіли про свої здобутки

Українські громадські організації Норвегії привітали Міністерство закордонних справ України з Різдвяними та Новорічними святами та розповіли про підсумки року, що минає.

Відповідний відкритий лист до начальника Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України Ларисі Дір, підписаний головами дев’яти громад, розміщено на сайті спільноти «Українці в Норвегії».

«У листі місцеві українці, зокрема, подякували МЗС за підтримку та розповіли про успішну співпрацю з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Королівстві Норвегія Вячеславом Яцюком та співробітниками Посольства України. У спільноті висловили сподівання на таку ж плідну співпрацю в майбутньому з МЗС України та Посольством України в Норвегії в справі просування позитивного іміджу України в своїй країні проживання та підвищення рівня обізнаності норвезького суспільства з українською культурою та традиціями», - йдеться у повідомленні.

Українці Норвегії також підбили підсумки року, що минає. У спільноті, зокрема, розповіли про реалізовані численні заходи, спрямовані на збереження та просування української мови, культури, традицій в Норвегії. Було відзначено також особливу роль українського шкільництва в Норвегії.

В листі згадали про діяльність українсько-норвезьких волонтерських організацій та надання ними гуманітарної допомоги прифронтовим шпиталям, воїнам АТО та їхнім родинам, знедоленим в Україні тощо.

Окремо відзначено роль Посла України в Норвегії Вячеслава Яцюка у гуртуванні громад, розвитку культурної дипломатії, а також «українізації» Норвегії. Це, зокрема, поява першої україномовної інтерактивної виставки та краєзнавчого маршруту українською, поповненння Національної бібліотеки Норвегії зібранням сучасної української літеатури для дітей і дорослих, виступи українських музичних гуртів та покази українських фільмів тощо.

Фото: www.ukrainere.no