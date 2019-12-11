Укранці Норвегії привітали МЗС із зимовими святами та розповіли про свої здобутки

Укранці Норвегії привітали МЗС із зимовими святами та розповіли про свої здобутки

Укрінформ
Українські громадські організації Норвегії привітали Міністерство закордонних справ України з Різдвяними та Новорічними святами та розповіли про підсумки року, що минає.

Відповідний відкритий лист до начальника Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва МЗС України Ларисі Дір, підписаний головами дев’яти громад, розміщено на сайті спільноти «Українці в Норвегії».

«У листі місцеві українці, зокрема, подякували МЗС за підтримку та розповіли про успішну співпрацю з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Королівстві Норвегія Вячеславом Яцюком та співробітниками Посольства України. У спільноті висловили сподівання на таку ж плідну співпрацю в майбутньому з МЗС України та Посольством України в Норвегії в справі просування позитивного іміджу України в своїй країні проживання та підвищення рівня обізнаності норвезького суспільства з українською культурою та традиціями», - йдеться у повідомленні.

Українці Норвегії також підбили підсумки року, що минає. У спільноті, зокрема, розповіли про реалізовані численні заходи, спрямовані на збереження та просування української мови, культури, традицій в Норвегії. Було відзначено також особливу роль українського шкільництва в Норвегії.

В листі згадали про діяльність українсько-норвезьких волонтерських організацій та надання ними гуманітарної допомоги прифронтовим шпиталям, воїнам АТО та їхнім родинам, знедоленим в Україні тощо.

Окремо відзначено роль Посла України в Норвегії Вячеслава Яцюка у гуртуванні громад, розвитку культурної дипломатії, а також «українізації» Норвегії. Це, зокрема, поява першої україномовної інтерактивної виставки та краєзнавчого маршруту українською, поповненння Національної бібліотеки Норвегії зібранням сучасної української літеатури для дітей і дорослих, виступи українських музичних гуртів та покази українських фільмів тощо.

Фото: www.ukrainere.no

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