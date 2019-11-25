Сущенко закликає українську громаду у Польщі писати листи політв'язням Кремля

Колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко закликав українську громаду надалі підтримувати листами політичних в'язнів, яких незаконно утримують в РФ та Криму.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками української діаспори, волонтерами та активістами в Українському домі у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щиро дякую за вашу підтримку протягом мого ув'язнення (в РФ - ред.), я отримував листи зокрема і від українців Польщі, і від самих поляків. Хочу закликати вас і надалі підтримувати листами інших бранців Кремля, які досі утримуються в російських буцегарнях", - сказав Сущенко.

Роман Сущенко зустрівся з представниками української діаспори у Варшаві/Фото: Юлія Сущенко

В рамках зустрічі політв'язень розповів про те, що пережив протягом майже трьох років ув'язнення, про творчість та плани на майбутнє.

Також на зустрічі згадали й інших журналістів, незаконно ув'язнених Росією - Миколу Семену та Станіслава Асєєва. Їх імена надрукували на листах формату А4 і символічно розмістили на порожніх стільцях у залі.

Сущенко також передав одну з репродукцій своїх картин, яка висіла на фасаді посольства України у Варшаві під час виставки "Мистецтво з-за ґрат" для аукціону в рамках благодійної акції "Свято без тата". Отримані кошти передадуть дітям, батьки яких загинули на Сході України.

Як повідомляв Укрінформ, Роман Сущенко та посол України Андрій Дещиця раніше у понеділок взяли участь у символічному демонтажі виставки малюнків «Мистецтво з-за ґрат» з фасаду будівлі Посольства України у Варшаві.

Власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, а також 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.