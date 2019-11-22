У Казахстані вшанували пам’ять в’язнів Акмолинського табору, серед яких 750 українок

Представники Посольства України в Казахстані з нагоди Дня Гідності та Свободи відвідали Музейно-меморіальний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР» і вшанували пам’ять його в’язнів, серед яких 750 українок.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Надзвичайний і Повноважний Посол України в РК І.Д.Кулеба, Аташе з питань оборони, військово-повітряний аташе при Посольстві Генерал-лейтенант О.В.Метелап та дипломати Посольства України в Республіці Казахстан відвідали Музейно-меморіальний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР». Присутні вшанували в’язнів Акмолинського табору «дружин зрадників Батьківщини» хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку «Донькам України підступно і безжалісно покараним сталінським режимом за свою вірність», - йдеться у повідомленні.

Гостям музею було продемонстровано документальний фільм про страшні події тих часів, а також запропоновано екскурсію музеєм.

Нагадується, що наказ НКВС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 року поклав початок масовим репресіям проти членів сімей зрадників Батьківщини. Цей документ дав право без доказу провини їзаарештовувати й направляти в табори, в першу чергу, дружин тих, кого переслідували за політичними мотивами. У короткі терміни протягом декількох місяців було заарештовано і засуджено на 5-8 років практично всіх дружин «зрадників Батьківщини».

Саме для них на підставі даного наказу НКВС від 3 грудня 1937 на базі так званої «26-ій точки Карлагу», було утворено Акмолинське спецвідділення Карлаг НКВС, через який пройшло 750 жителів України.

Музейно-меморіальний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР» було відкрито 31 травня 2007 року за ініціативи та за участі Першого Президента РК Н.А. Назарбаєва в селищі Акмол.

21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цей День встановлено Указом Президента України з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook