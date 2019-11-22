У Швейцарії до Дня Гідності та Свободи приурочили конференцію

У День Гідності та Свободи у Фрібурзькому університеті за участі Посольства України у Швейцарії, української громади та друзів України відбулася конференція, присвячена відносинам двох країн.

Про це Укрінформу повідомили в диппредставництві.

«Ця дата вже стала символічною для спільної європейської історії, адже українці, які виходили у цей день на вулиці із мирним протестом у 2004-му та 2013 роках, прагнули вибороти свободу і гідність для України та захистити демократичні цінності для всієї Європи. Завдяки їхньому подвигу сьогодні ми маємо можливість поглиблювати наші двосторонні відносини у цивілізаційному напрямку, розвивати громадянське суспільство, обмінюватися досвідом у сфері децентралізації та регіонального розвитку, сприяти гуманітарним, освітнім і науковим ініціативам», - заявив посол України у Швейцарії Артем Рибченко.

У ході заходу було відзначено важливу діяльність української діаспори на підтримку Майдану та демократичних змін в Україні.

У подіумній дискусії «Українсько-швейцарські відносини: історія та сучасність» взяли участь науковці з обох країн, представники швейцарських офіційних установ, Українського товариства у Швейцарії, студенти та викладачі Фрібурзького університету, а також представники української діаспори.

Теми, які були було обговорено, присвячені як історичним, так і сучасним подіям у відносинах двох країн. Зокрема, йшлося про швейцарську діаспору Одещини та заснування поселення виноробів Шабо, перші українські представництва у Швейцарії на початку ХХ ст. та відновлення двосторонніх відносин; культурну дипломатію; модернізацію вітчизняної економіки й інтеграцію українських енергетичних ринків в контексті Договору про європейську енергетичну спільноту.

У рамках конференції була розгорнута виставка «100-ліття дипломатії: українсько-швейцарські контакти в епоху (пост)імперій», яка стала результатом спільної роботи фахівців обох країн.

Фото: Посольство України у Швейцарії, Facebook