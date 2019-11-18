В Анкарі на базі Української спілки відкрили художню школу

Художня школа, де викладають теорію та практику образотворчого мистецтва, почала роботу на базі Української спілки в Анкарі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі з нас колись пробували малювати, але мало хто займався цим серйозно. Образотворче мистецтво як і будь-який предмет має теоретичну та практичну частину. Як намалювати скло, метал та інші фактури, послухати про відомих художників, їхню творчість, - все це можна зробити на наших заняттях з академічного малюнку», - розповіла агентству керівниця занять художниця Анна Полат.

У програмі школи - малюнок олівцями, аквареллю та олійними фарбами. Програма розроблена для охочих навчитися малювати з нуля.

«Це не лише освоєння нових знань та навичок, це пізнання світу. Наприклад, коли дивимося на яблуко чи будь-який інший предмет, нічого особливого не бачимо, а от коли починаємо це яблуко малювати – це вже інша справа. Де тінь, яка форма, як передати блиск на шкірці. Все це деталі, які відкриваються по-новому. Самі ж заняття – відпочинок для душі», - розповіли учні.

Також у школі проходять заняття з розпису по шовку. У планах викладачки та її учнів - робити замальовки на природі та в місті.

Фото: Ольга Будник