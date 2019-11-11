Українка стала Miss Tourism Global 2019/20 на конкурсі в Малайзії
Про це повідомляє Посольство України в Малайзії на своїй сторінці у Facebook.
«У фіналі конкурсу Miss Tourism International-2019, який відбувся у м.Куала-Лумпур, українка Катерина Качашвілі увійшла до п'ятірки фіналісток та стала Miss Tourism Global 2019/20, а також отримала нагороду Miss Focus Point Dazzling. Вітаємо українську красуню!», - йдеться у дописі.
Як зазначається у соцмережі на сторінці конкурсу, титул Miss Tourism International 2019/20 здобула представниця представниця Філіппін. У топ-5 фіналісток разом з філіппінкою та українкою потрапили також красуні з Індонезії (Miss Tourism Queen of the Year International 2019/20), Польщі (Miss Tourism Cosmopolitan International 2019/20) та Камбоджі (Dreamgirl of the Year International 2019/20).
Конкурс відбувся вже 22-й раз.
Фото: сторінка Miss Tourism International у Facebook