Українка стала Miss Tourism Global 2019/20 на конкурсі в Малайзії

Українка Катерина Качашвілі стала однією з п'яти фіналісток конкурсу Miss Tourism International-2019 у Малайзії та здобула титул Miss Tourism Global 2019/20.

Про це повідомляє Посольство України в Малайзії на своїй сторінці у Facebook.

«У фіналі конкурсу Miss Tourism International-2019, який відбувся у м.Куала-Лумпур, українка Катерина Качашвілі увійшла до п'ятірки фіналісток та стала Miss Tourism Global 2019/20, а також отримала нагороду Miss Focus Point Dazzling. Вітаємо українську красуню!», - йдеться у дописі.

Як зазначається у соцмережі на сторінці конкурсу, титул Miss Tourism International 2019/20 здобула представниця представниця Філіппін. У топ-5 фіналісток разом з філіппінкою та українкою потрапили також красуні з Індонезії (Miss Tourism Queen of the Year International 2019/20), Польщі (Miss Tourism Cosmopolitan International 2019/20) та Камбоджі (Dreamgirl of the Year International 2019/20).

Конкурс відбувся вже 22-й раз.

Фото: сторінка Miss Tourism International у Facebook