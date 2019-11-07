У Вільнюсі пройде храмове свято Йосафата з участю артистів з України

У василіанській Церкві Пресвятої Трійці (УГКЦ) у Вільнюсі 10 листопада урочисто пройде храмове свято священомученика Йосафата Кунцевича.

Участь у заході візьмуть представники української громади Литви та численні гості, серед яких Академічний ансамбль пісні та танцю “Козаки Поділля”, розповів кореспонденту Укрінформу настоятель храму ігумен о. Вінкентій Пелих (Чин Святого Василія Великого, УГКЦ).

“Наш храм тісно пов’язаний з життєвим шляхом Святого Йосафата. Щороку ми проводимо храмове свято на його честь. День вшанування священомученика Йосафата Кунцевича припадає на 12 листопада. Тому наше храмове свято пройде в найближчу до цього дня неділю - 10 листопада”, - розказує о. Вінкентій.

За його словами, цьогоріч після Святої Літургії відбудеться концерт Академічного ансамблю пісні і танця “Козаки Поділля” (м.Хмельницький).

У святкуванні візьмуть участь представники української громади Литви, а також гості з інших країн, перш за все - з України та Польщі. Також очікуються литовські гості та представники Посольства України в Литві.

Як відомо, Церква Пресвятої Трійці у Вільнюсі тісно пов’язана з Берестейською унією, іменем Святого Йосафата Кунцевича — архиєпископа Полоцького, який прийняв тут постриг і провів перші роки свого чернечого життя.

У пам’ять про це на церкві встановлено пам’ятну дошку з написом українською і литовською мовами: «У церкві Пресвятої Трійці 13 років свого подвижницького життя провів святий Йосафат Кунцевич — апостол єдності Церков. Загинув мученицькою смертю року Божого 1623».

Фото: Олег Кудрін