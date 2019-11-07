У Гданську розпочинається "Український тиждень"

Українське театральне, музичне, образотворче та кіномистецтво презентують на фестивалі «IV Український тиждень у Гданську», який стартує сьогодні увечері у Польщі.

Про це повідомляє Український інститут на своїй сторінці у Facebook.

«Український тиждень у Гданську» разом з Українським інститутом. Програма фестивалю розпочнеться 7 листопада театральною виставою «Страсті за дівчинкою з сірниками» — театрально-музичного перформансу за мотивами однойменного твору Девіда Ленга за участі вокального Vocal ensemble "Alter Ratio", - йдеться у повідомленні.

Також польський глядач побачить дві інші українські вистави. Зокрема, у суботу, 9 листопада, вистава «APOLLO» покаже історію про митців, мисткинь та подорож у космос, представлену у перформативно-пластичній виставі за мотивами балету Ігоря Стравінського «Apollon musagète». А в неділю, 10 листопада, можна буде подивитись «Осінь на Плутоні» - незалежний театральний проєкт Сашка Брами (Sashko Brama). «Осінь на Плутоні» - це документальний перформанс на основі бесід з мешканцями геріатричного пансіонату.

Хедлайнером фестивалю стануть жіноче фрік-кабаре Dakh Daughters, які за підтримки Українського інституту відкривали цього року «Українські тижні у Баварії».

Крім того, на польську публіку чекають джазова програма, кінопокази, арт-інсталяції та багато іншого.

Театральну та джазову програму фестивалю сформували Український інститут разом з Kонсульством України в Гданську, за ініціативи якого фестиваль відбувається вже четвертий рік поспіль.

Детальнішу програму фестивалю можна подивитись, зокрема, тут.

Як повідомляє видання "Наш вибір", основне завдання проекту — створити захід, який представить кращі зразки сучасного українського мистецтва не тільки польському глядачеві, а й українській діаспорі та іммігрантам з України для просування української культури і зміцнення міжнародного іміджу України. Проект реалізується у співпраці з провідними установами культури України та найбільш відомими установами культури з Гданська.

Девіз “IV Українського тижня в Гданську” – “Україна, яку варто знати”. Цьогорічним партнером консульства України в Гданську став Український інститут, створений у 2018 році при МЗС України задля представлення української культури у світі та формування позитивного іміджу України за кордоном. Звідси в програмі три надсучасні вистави від незалежних, але вже знаних і шанованих режисерів Дмитра Костюмінського (Київ), Сашка Брами (Львів) і Ніни Хижної (Харків) та джазовий проект піаністки Наталії Лєбєдєвої й співачки Лаури Марті.

Окрім того, у програмі від Консульства України – мистецька інсталяція Сергія Савченка, літературна зустріч з Магдаленою Новак (авторкою монографії про митрополита Андрея Шептицького), показ першого фільму з ”Українського циклу в кадрі” (який продовжиться по завершенню фестивалю у співпраці з Держкіно України), туристична презентація Одеси (міста-партнера Гданська) і спільний з найбільшим у Польщі молодіжним фестивалем української громади 43.JarmaRock FEST концерт гурту Dakh Daughters.

Фото: В90, Konsulat Ukrainy w Gdańsku/ Kонсульство України в Гданську у Facebook