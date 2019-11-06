У Празі вшанували пам’ять Василя Макуха

Посольство України в Чехії спільно з міською радою району Прага 10 організувало акцію вшанування пам’яті Василя Макуха - українця, який віддав життя на знак протесту проти радянської окупації Чехословаччини.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Чехії.

«Організували акцію вшанування пам’яті Василя Макуха на пішохідному мосту в Празі, названому на його честь», - ідеться у дописі.

Квіти та вінки до пам’ятної дошки на мосту поклали посол України в Чехії Євген Перебийніс, сенатор парламенту та староста міської частини Прага 10 Рената Хмелова, віцеспікер палати депутатів Войтех Пікал, інші представники влади. Окрім того, участь в акції взяли представники української діаспори, школярі місцевої гімназії, небайдужі громадяни.

«Рената Хмелова у промові наголосила на необхідності невпинно плекати демократичні цінності та пильнувати за дотриманням свобод усіх громадян, щоб більше нікому не випало повторити вчинок Василя Макуха. Вона висловила занепокоєння активізацією спроб Росії відновити контроль не лише в Україні, а й у Чехії, а також наголосила, що важливо не забувати про підтримку України в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність», - зазначається в повідомленні.

Євген Перебийніс відзначив, що процеси Празької весни мали велике значення для українського дисидентського руху, тому радянські танки на вулицях Праги влітку 1968-го розбили не лише чеські, а й українські надії на зміни в суспільстві. За протести проти окупації Чехословаччини за ґратами опинилися Мустафа Джемілєв та Зорян Попадюк, а Василя Макуха цей відчай підштовхнув до найрадикальнішого вчинку.

5 листопада 1968 року Василь Макух на київському Хрещатику облився бензином та підпалив себе. Цим учинком він висловив радикальний протест проти радянської колонізації та русифікації України, а також проти окупації Чехословаччини влітку 1968 року. Наступного дня Василь Макух помер від опіків у лікарні, а його ім'я та вчинок довгий час замовчувалися.

Міст Василя Макуха у Празі урочисто відкрили рік тому, до 50-х роковин самоспалення українця.