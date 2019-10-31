У Земана заявили, що президент Чехії не вважає Крим частиною РФ

Видання нагадує, що в урочистому прийомі з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини, який відбувся в Празькому Граді 28 жовтня, взяла участь кримськотатарська організація «Къырым бірліги», відома лояльним ставленням до Кремля і висловлює підтримку Москві на противагу Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомляє видання Deník N.

Після завершення заходу її представники на своїй сторінці в Facebook повідомили, що президент ЧР Мілош Земан визнав анексований Крим частиною Росії. «Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації», - йдеться в заяві.

Коментуючи слова представників «Къырым бирлиги», прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек не відповів прямо на запитання, чи вважає Земан Крим російським. «Люди мають різні уявлення. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу, щоб цей час повернулося», - відповів Овчачек у листуванні з редактором Deník N. Утім, пізніше в коментарі інформагентству ČTK Овчачек сказав, що позиція президента Чехії «залишається колишньою – анексія Криму була і є незаконною».

У свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек зазначив, що не став би запрошувати таких людей на заходи, організовані МЗС. «Проте адміністрація президента, як правило, не узгоджується з нашим відомством запрошення», - зазначив Петршичек.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Чехії висловило свій протест у зв'язку з запрошенням «псевдокрымскотатарской організації на урочисті заходи з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини». Цей крок у диппредставництві розцінили як провокацію, спрямовану на легалізацію анексії Криму і нанесення шкоди українсько-чеським відносинам.

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«Ігри з окупантами є особливо цинічними в той час, коли Меджліс кримськотатарського народу все ще заборонений в окупованому Криму, а сотні кримських татар зазнають переслідувань, репресій, катувань і фізичного знищення з боку окупаційної адміністрації», - йдеться в заяві посольства України.

Українські дипломати також сподіваються, що «офіційні особи і органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудила окупацію Росією Автономної Республіки Крим, будуть утримуватися в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями».