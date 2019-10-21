У Чехії заявили про викриття шпигунської мережі ФСБ

Чеською Службою безпеки та інформації (BIS) у співробітництві з Національним центром боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) торік було виявлено і ліквідовано розвідувальну мережу, яка створювалася в Чеській Республіці російською ФСБ.

Про це заявив керівник BIS Міхал Коуделка на спеціальній прес-конференції в Нижній палаті Парламенту Чеської Республіки, повідомляє Chech Radio.

За словами глави Служби безпеки і інформації, "фінансування вже ліквідованої мережі ФСБ здійснювалося з Росії, а також за допомогою російського посольства в Празі".

Головним завданням мережі ФСБ, заявив Коуделка, було, з використанням спеціально створених серверів здійснення атак на різні цілі в Чехії, а також на партнерів країни.

Виявлена ​​мережа ФСБ, наголосив під час прес-конференції керівник чеської Служби безпеки і інформації, була повністю розгромлена завдяки прекрасній роботі співробітників Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю. Розслідування діяльності ліквідованої мережі триває.

Як повідомляє тижневик Respekt, операцію з ліквідації агентурної мережі російської ФСБ в Чехії провели на початку 2018 року. Йшлося про розкриття діяльності групи громадян Росії і кількох росіян з чеським громадянством, яку вели під прикриттям дві приватні компанії, зареєстровані в Празі. Згадувані фірми, як повідомляє тижневик, займалися продажем програмного забезпечення і комп'ютерних компонентів звичайним клієнтам і одночасно реалізували хакерські атаки.

Керівник чеської Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Коуделка під час прес-конференції в Палаті депутатів заявив, що дії розвідувальних служб Росії, а також Китаю, протягом тривалого часу є найсерйознішою загрозою для безпеки Чеської Республіки.