Посольство України: Запрошення псевдокримської організації до Чехії - провокація

Посольство України у Чеській Республіці висловило протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії представників організації «Кирим бірлігі», підконтрольної російській окупаційній владі в АР Крим.

Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва.

«Посольство України висловлює рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації «Кирим бірлігі», підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим», - ідеться у заяві.

Українська сторона, підкреслюється в документі, розглядає такі дії як «чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин».

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Загравання з окупантами видаються особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму залишається забороненим справжній представницький орган кримських татар – Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татар зазнають з боку окупаційної влади переслідувань, репресій, арештів, катувань та фізичного знищення, - заявили у диппредставництві.

Посольство сподівається, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів із представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.

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Про те, що на прийом у Празькому Граді були запрошені представники «кримськотатарської організації Криму, яка висловлює лояльність до Росії та її президента Володимира Путіна» повідомило чеське видання Denik. Воно написало, що це є «великим міжнародним успіхом», цієї структури, адже президент Чехії Мілош Земан таким чином нібито визнав Крим частиною Росії.

Denik підкреслює, що «Кирим бірлігі» – маргінальна частина кримськотатарської спільноти, яка у російських та проросійських ЗМІ озвучує буцімто позицію кримських татар і висловлює цілковиту підтримку Москві, яка анексувала півострів, що є частиною України.