Фотовиставка в Стамбулі розповідає про Чорнобильську катастрофу і сучасну зону відчуження

Виставка світлин "Чорнобиль. Моменти", присвячена аварії на Чорнобильській АЕС та зоні відчуження, відкрилася в Стамбулі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Автором представлених робіт є турецький студент юридичного факультету Стамбульського університету «Медіполь» Мерт Озтекін. Книга білоруської письменниці, нобелівського лауреата Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва», надихнула його на подорож в у 2018 році в Україну, в Чорнобильську зону, а пізніше - на створення фотовиставки, присвяченої одній з найжахливіших техногенних катастроф 20 століття», - повідомили організатори виставки.

Експозицію організовано Генеральним консульством України в Стамбулі та Українським товариством в Стамбулі. На ній представлені 45 світлин, зроблені у зоні відчуження.

Головна ідея автора фотографій та організаторів заходу – нагадати про події 33-річної давнини і розповісти, якою зараз є зона, де сталася техногенна катастрофа.

На відкриття експозиції завітали представники української та кримськотатрської діаспор.

«Чорнобиль-трагедія,яка сколихнула увесь світ. Побували на виставці, присвяченій Чорнобилю… Зворушливо... Сумно... Дякуємо Мерту за надзвичайну роботу», - поділилася враженнями на свій сторінці у Facebook представниця української діаспори в Стамбулі Ольга Коваленко.

Фотовиставка триватиме до 14 листопада.

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Фото: Галина Максимова у Facebook

Відео: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu