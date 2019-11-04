В Мілані пройшла акція на підтримку Марківа

"Новий Театр" з Івано-Франківська провів днями у Мілані благодійну акцію на підтримку несправедливо засудженого бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Відповідні світлини і відео розмістила у Facebook волонтерка Леся Цибак.

"Вистава "Собака", яку представили Івано-Франківські актори "Нового Театру", не залишила байдужих у залі нікого. Глядачі плакали, сміялись, співпереживали, бачили себе у тому чи іншому герої, обговорювали ще довго після дійства. Глядачами були зібрані кошти, які передані на підтримку родини нашого Героя Віталія Марківа", - йдеться у дописі.

Волонтерка подякувала "всім і кожному, що прийшли, підтримали і в одночас отримали море задоволення від перегляду вистави".

Раніше у соцмережі Леся Цибак запросила усіх охочих приєднатися до цієї акції на підтримку Марківа . "Боротьба за Віталія Марківа продовжується! "Новий Театр" з Івано-Франківська проводить благодійну акцію на підтримку Віталія Марківа і представляє спектакль "Собака". Прошу всіх долучитися до акції та прийти на виставу в Генеральне консульство України в Мілані 1 листопада 2019 року о 15:00 годині за адресою вул Ludovico di Breme, 11. В єдності ми - сила!", - зазначила волонтерка.

Як відомо, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.

Читайте також: Італійські журналісти хочуть зняти фільм про справу нацгвардійця Марківа