На виставці у Торонто демонструють пам’ятники, якими вшанували жертв Голодомору у світі

Виставка пам’ятників жертвам Голодомору в Україні з усіх куточків світу відкрилася в Українсько-канадському дослідно-документаційному центрі (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre, UCRDC).

Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.

«Дорогі друзі й усі, хто нас підтримує! UCRDC запрошує вас відвідати нову виставку з 50 світлин пам’ятників Голодомору у світі під назвою «Diaspora Remembers - Діяспора Пам’ятає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виставка проходить в UCRDC і триватиме до п’ятниці.

Як повідомляв Укрінформ, виставку пам’ятників жертвам Голодомору в Україні в Українсько-канадському дослідно-документаційному центрі почали готувати ще влітку.

«Потрібні фото з пам'ятників жертвам Голодомору! Українсько-канадський документаційний центр має намір створити виставку, відображаючи всі пам'ятники жертвaм Голодомору в діаспорі», - йшлося у дописі.

Зокрема, у центрі просили зробити фото пам'ятника (за можливості, 600x600 DPI), вказати точне місце з адресою, де встановлено монумент, та дату відкриття, ім'я та прізвище митця. Віталася також будь-яка інша додаткова інформація.

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Фото: UCRDC - Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre у Facebook