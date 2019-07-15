Українсько-канадський центр готує виставку про відображення Голодомору у діаспорі

Українсько-канадський документаційний центр має намір створити виставку пам'ятників жертвaм Голодомору в діаспорі.

Про це йдеться на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) у Facebook.

«Потрібні фото з пам'ятників жертвам Голодомору! Українсько-канадський документаційний центр має намір створити виставку, відображаючи всі пам'ятники жертвaм Голодомору в діаспорі», - йдеться у дописі.

Зокрема, треба зробити фото пам'ятника (за можливості, 600x600 DPI), вказати точне місце з адресою, де встановлено монумент, та дату відкриття, ім'я та прізвище митця. Вітається будь-яка інша додаткова інформація.

Зібрані матеріали необхідно надіслати не пізніше 30 вересня 2019 р. на адресу документаційного центру: OFFICE@UCRDC.ORG.