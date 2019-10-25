Французький часопис Elle décoration у листопадовому номері презентував дизайн-гід по Києву

Французький часопис Elle décoration у листопадовому номері розповів про українських дизайнерів і презентував дизайн-гід по Києву.

Про це розповіла Тетяна Франчук з Yakusha Design Architecture&Interior design у Facebook.

«Команда ELLE Décoration (France) ще в липні відвідала Київ в пошуках найцікавіших дизайн-історій і найталановитіших дизайн-студій. Вони звернулись до нас у Yakusha Design Architecture&Interior design з проханням допомогти з пошуками локацій і дизайнерів, про які неодмінно має дізнатись світ. Приємно, що більшість з наших рекомендацій увійшли до цього матеріалу. Результат візиту до Києва - це перший дизайн-гід по столиці України, який прочитає величезна франкомовна аудиторія дизайнерів, архітекторів та фанатів дизайну в усьому світі», - зазначила Тетяна Франчук.

Вона зауважила, що «український дизайн все більше цікавить глобального читача, і це фантастичний здобуток кожного з тих, хто працює в галузі, бере участь в міжнародних виставках, активно просуває його за кордоном або запрошує впливових іноземних гостів в Україну, як, наприклад, робить FAINA у форматі дизайн-експедиції».

Зазначається, що дизайн-гід по Києву - вже у свіжому номері Elle Decoration за листопад.

Фото: Тетяна Франчук у Facebook