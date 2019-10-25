Спілка української молоді у Ковентрі готується відзначити 70-річчя

Спілка української молоді (СУМ) у Ковентрі 26-27 жовтня відзначатиме 70-у річницю.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«СУМ у Ковентрі у рамках відзначення свого 70-річчя запрошує приєднатися до наших святкових заходів», - йдеться у повідомленні.

У програмі заходу – концерт, буфет, ігри та розваги. Планується також виставка архівних світлин, присвячена діяльності місцевого осередку СУМ.

Святкування відбудеться за адресою: 103 Leicester Causeway, CV1 4HL, Ковентрі.

Організаторами заходу виступили українська громада Ковентрі та Спілка української молоді у Великій Британії.

Читайте також: В Аргентині відзначили українця за популяризацію української справи

Як відомо, Спілка української молоді (СУМ) — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини і США. Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.

Фото: Coventry Ukrainian Community