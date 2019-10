Українське мистецтво уперше представлене на одній з найбільших у світі виставок скульптур у Сіднеї

Українське мистецтво уперше представлене на одній з найбільших у світі виставок скульптур під відкритим небом Sculpture by the Sea у Сіднеї роботою українського скульптора Єгора Зігури.

Про це повідомляє Посольство України в Австралії у Facebook.

«Україна вперше бере участь в Sculpture by the Sea – одній з найбільших у світі експозицій скульптур під відкритим небом, що проходить в австралійському Сіднеї. Українське мистецтво представлене диптихом Awakening молодого українського скульптора Єгора Зігури», - йдеться у дописі.

Як зазначається, робота українця була відібрана організаторами цього міжнародного заходу серед 400 аплікантів з 30-ти країн світу.

Диптих Awakening передає момент пробудження людини за сучасної доби, коли нинішня цивілізація споживання, за авторським баченням, увійшла у кризову стадію свого розвитку.

Раніше скульптури автора були доступні для перегляду в українських та міжнародних арт-проєктах, серед яких виставки Bifronte (Франція, Італія), Більше, ніж скульптура (Україна), арт-ярмарки Art Palm Beach (США), Art Marbella (Іспанія), Spectrum Miami (США), Tokyo International Art Fair (Японія). Діяльність автора підтримує NewNow Gallery.

Sculpture by the Sea в австралійському Сіднеї – одна з найбільших у світі експозицій скульптур під відкритим небом. Цього року вона відзначає свій 23-й день народження і запрошує на вражаючу прогулянку від пляжу Бондай (Bondi Beach) до Тамарама (Tamarama Beach) з 24 жовтня по 10 листопада 2019 року. Ця культова подія на декілька тижнів перетворює узбережжя Тихого океану на скульптурний парк довжиною в 2 кілометри.

На виставці представлено понад 100 скульптур, створених авторами з усього світу. Минулого року подію відвідали понад 400 тисяч осіб.

Щорічно виставка отримує високу оцінку критиків, що підтверджено публікаціями у національних та міжнародних виданнях, серед яких The Guardian (Великобританія), Sculpture Magazine (США), World Sculpture News (Китай), The Art Newspaper (Великобританія), The Independent (Великобританія).

Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook