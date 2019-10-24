Флешмоб на підтримку Марківа відбувся в Мілані на концерті української співачки

У Мілані на концерті української співачки NAVKA (Марини Тимофійчук) провели флешмоб на підтримку несправедливо засудженого бійця Національної Гвардії України Віталія Марківа.

Про це повідомила волонтерка Леся Цибак у Facebook.

«В Мілані відбувася флешмоб на підтримку незаконно ув'язненного нацгвардійця Віталія Марківа під час концерту української співачки NAVKA (Марини Тимофійчук). Дякую організаторам дійства - волонтерській групі "Об'єднані серця", - йдеться у дописі.

На знятому під час заходу відео ведучі запросили глядачів долучитися до флешмобу «на підтримку солдата Віталія Марківа, який безневинно засуджений в Італії, який захищав наше мирне небо від російської окупації, який захищав кожного із нас». «Своїм вироком італійське правосуддя осудило всю Україну. Кожен з нас – Віталій Марків», - зазначили ведучі.

Співачка виконала пісню «Ти не здавайся», де лунали такі рядки: «Ти не здавайся, коли на тебе чекають. Не здавайся, знай, що з тобою правда, з тобою віра, з тобою любов».

Під час виконання композиції на сцену винесли великий банер із фотографією Віталія Марківа та надписами: «Марків невинний», «Свободу Марківу», «Справедливість для Марківа».

Присутні у залі глядачі тримали у руках плакати з аналогічними гаслами.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня українці в Італії та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури "UKRO-2019" у Венеції.

Як відомо, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL

Відео: Lesya Tsybak