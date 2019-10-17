Дні українського кіно у Мюнхені зібрали повні зали — організатори

Дні українського кіно, що проходили у Мюнхені з 11 до 13 жовтня, мали великий успіх, тож майбутній фестиваль може бути тривалішим.

На цьому наголосив генеральний директор КМКФ “Молодість” Андрій Халпахчі на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З 11 по 13 жовтня у Мюнхені, в одному з найстаріших і найкращих кінотеатрів міста Rio Filmpalast, відбулися “Дні українського кіно”. Це не перша подія в Мюнхені з українським кіно. Але є велика різниця між тим, як ми починали, і тим, що відбувається зараз. Найголовніше те, що рівень українських фільмів значно зріс, і зацікавленість та реакція іноземної аудиторії у Мюнхені була дуже яскравою. Було дуже приємно, як сприймали наші фільми глядачі Мюнхена”, - сказав Халпахчі.

Він зазначив, що під час фестивалю були показані найсучасніші та найгучніші українські стрічки. Відкривав фестиваль фільм “Гуцулка Ксеня”, який представляли режисер Олена Дем’яненко та виконавиця головної ролі Варя Лущик, і ця кінокартина вразила німецьку аудиторію. Відбувся також показ стрічки Нарімана Алієва “Додому”, яка нашуміла в Каннах і нині подорожує фестивалями.

"Ще був фільм “Дике Поле”, і глядачі просто стояли, бо всі квитки були розкуплені. Я дуже радий, що ми представляли ще два дитячі фільми - “Фокстер & Макс” Анатолія Матешка та “Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво”. Нам було цікаво, як ці фільми, показані українською мовою із субтитрами, сприймуть німецькі діти. Бо було дуже багато малих дітей, які не встигали прочитати субтитри. Але вони сприймали візуально і, здається, добре зрозуміли, бо було дуже багато цікавих запитань”, - зазначив Халпахчі.

Він підкреслив, що сьогодні є величезна палітра українських фільмів, і було з чого обирати.

“Ми обирали на наш смак. Хотіли, безумовно, показати більше. І я думаю, що вже можна робити Місяць українського кіно за кордоном - і він буде мати успіх. Бо глядач проголосував квитками, і дуже багато людей, на жаль, не потрапили в кінотеатр”, - сказав гендиректор КМКФ “Молодість”.

Організаторами Днів українського кіно у Мюнхені виступили Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість” за підтримки Державного агентства України з питань кіно; Манана Палагашвілі у співпраці з режисером Дарією Онищенко; Генеральне консульство України в Мюнхені.

Фото: Molodist Kyiv International Film Festival у Facebook