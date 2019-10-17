В італійському Турині відкрилося Почесне консульство України.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Італії.

«З 16 жовтня 2019 року у Турині запрацювало Почесне консульство України, яке, безумовно, стане центром підтримки для громади та друзів України. На користь відносин між нашою країною та Регіоном П’ємонт працюватиме досвідчений дипломат-міжнародник Даріо Арріготті та його команда», - йдеться у повідомленні.

У контексті інавгурації Почесного консульства Посол України в Італії Євген Перелигін зустрівся та представив новопризначеного почесного консула префекту Туринa, керівництву індустріальної спілки регіону та ректору Туринського Університету.

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В урочистому заході до інавгурації Почесного консульства взяли участь представники місцевої влади та консульського корпусу, впливові підприємці та журналісти.

Фото: Укрінформ, пресслужба Посольства України в Італії