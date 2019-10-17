Американський режисер зняв фільм про внесок українських біженців у розбудову США

Американський режисер з українським корінням Матей Сілецький зняв документальний фільм «Баба бабі сказала», який має допомогти американцям зрозуміти іммігрантів та оцінити їх роль у розбудові країни.

Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки.

«Питання імміграції у США – проблема, що розділила громадську думку на два кардинально протилежні табори. Допомогти американцям зрозуміти іммігрантів, оцінити їх роль у розбудові країни – мета режисера-документаліста українського походження Матея Сілецького. Зробити це він вирішив за допомогою спогадів українських біженців, які знайшли притулок у Сполучених Штатах після Другої світової війни», - зазначається у коментарі до відео.

Режисер-початківець Матей Сілецький переконаний: його фільм допоможе американцям зрозуміти сучасних біженців у США.

Три з половиною роки тому Матей розпочав збирати до архіву свідчення українців, які прибули до США після Другої світової війни. Цей архівний проєкт з часом став основою для документального фільму.

У фільмі багато речей, які змушують задуматись, каже режисер. «Це презентація історій наших родин, нашого життя – сучасного і минулого. Це історія зі слів очевидців – не лише з України, США, а й людей з усього світу», - зазначив Матей Сілецький.

Він сподівається, що свідчення іммігрантів, історії їх вимушеної втечі з рідної країни допоможуть сучасному суспільству зрозуміти ту вагому роль, яку біженці традиційно відігравали у формуванні американських цінностей.

«Біженці можуть дуже багато запропонувати. Вони готові багато віддати, аби збудувати тут свій дім. Чимало з них мають золоте правило: стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе», - каже режисер.

Він носить тризуб на шиї як данину своєму українському корінню. Цей тризуб Матей отримав від батька, а той – від свого батька. «Я ніколи не знімаю його. Це більше ніж золото – у ньому кров, піт і сльози», - зазначає режисер.

Як йдеться у сюжеті, Матей Сілецький почав цікавитися темою українських іммігрантів під час навчання в Університеті Берклі, після того, як професорка радянської історії відмовилася визнати «Історію України» Ореста Субтельного як достовірне джерело інформації. Саме ця книга була основним джерелом роботи Матея в університеті, а до Субтельного прислуховувалися в інших університетах: Оксфорді, Єлі, Кеммбріджі. «Моя професорка не хотіла визнавати Субтельного як джерело інформації, і тоді я зрозумів, про що говорила бабуся в дитинстві і що насправді відбувалося з Україною в радянські часи», - розповів режисер.

Що означало опинитися між нацистами і радянськими військами у часи Другої світової війни, що означало втекти з дому і лишити своє життя позаду, як створити нове життя на новій землі – про ці та інші проблеми біженців розповідають у фільмі українські іммігранти.

Усі герої фільму "Баба бабі сказала"– біженці. «Вони пройшли через притулки для переселенців, дехто – через концентраційні табори. Вони пройшли через усі ті страхи та страждання на їхньому шляху до США», - зазначив режисер. Усім героям стрічки від 70 до 90 років. Вони всі емігрували до США дітьми.

Матей Сілецький каже, що дав символічну, на його погляд, назву для своєї картини – «Баба бабі сказала», адже саме люди старшого покоління зберігали і передавали інформацію.

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Як зазначається, наразі документальний фільм на фінальній стадії монтажу. Його вихід планується на лютий наступного року.

Фото: Baba Babee Skazala у Facebook

Відео: Голос Америки