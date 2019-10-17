Учням української школи в Єревані розповіли про українське козацтво
Про це йдеться на сторінці Посольства України у Вірменії у Facebook.
"В українській недільній школі, яка функціонує в м.Єреван на базі Федерації українців Вірменії "Україна", відбувся урок, присвячений Дню Українського козацтва", - зазначається у дописі.
Відвідувачів школи познайомили з передумовами виникнення Українського козацтва, основними історичними етапами існування козаків, їхньою культурою, традиціями тощо.
У свою чергу, вихованці школи виконали художні твори на тему козацтва.
Як відомо, Федерація українців Вірменії «Україна» - громадська організація, створена у 1995 році в з метою збереження мови, культури, традицій та звичаїв етнічних українців у Вірменії. Українська громада об'єднує українців, які проживають переважно в Єревані, Ванадзорі, Севані та Гюмри та інших містах Вірменії. Члени громади активно приймають участь в організації та проведенні урочистих заходів української діаспори.
Федерація має свій друкований орган – газету «Дніпро-Славутич», яка видається один раз на місяць українською та вірменською мовами.
У рамках української громади функціонують художні колективи - український хор «Дніпро» (м. Єреван), ансамбль української пісні «Вербиченька» (м. Ванадзор).
Фото: Посольство України в Республіці Вірменія у Facebook